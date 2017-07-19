Ümit Nazlı Boyner’den espirili paylaşım

Ümit Nazlı Boyner, dün sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yağış sonrası yapılan bir yorum hakkında, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul’da dün sabah saatleriende aniden bastıran sağnak yağış hayatı felç etti. Bir çok yeri su basarken metro ve metrobüs seferleri yapılamadı. Toplu ulaşım aksadı.

Gün içerisinde yağışların İstanbul’da ne kadar etkili olacağına ilişkin pek çok açıklama ve yorum yapıldı. Bu yorumlardan en dikkat çekeni ‘Boyu 1.60’tan kısa olanlar sokağa çıkmasın’ cümlesiydi. Sosyal medyada çok konuşulan bu yorum hakkında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Ümit Nazlı Boyner de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Boyner’in o paylaşımı: