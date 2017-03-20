Vatandaş ekmeğini çöpten çıkaracak

CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi 11 ay önce tüm Türkiye’ye örnek olabilecek ilginç bir çöp toplama projesi başlattı. Projeyle evindeki çöpünü kağıt, cam, metal ve plastik şeklinde ayrıştırıp çöp araçlarına teslim eden vatandaşa puan verdi. Puanlar, önceden dağıtılmış özel kredi kartlarına yüklendi.

CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi 11 ay önce tüm Türkiye’ye örnek olabilecek ilginç bir çöp toplama projesi başlattı. Projeyle evindeki çöpünü kağıt, cam, metal ve plastik şeklinde ayrıştırıp çöp araçlarına teslim eden vatandaşa puan verdi. Puanlar, önceden dağıtılmış özel kredi kartlarına yüklendi.

Vatandaş biriktirdiği puanlarla ekmek, süt, yumurta, bulgur, sabun gibi temel ihtiyaç mallarını satın almaya başladı. Bu yolla 11 ayda 624 bin ton ambalaj atığı toplamayı başaran belediye, vatandaşın çevreci kartına tam 157 bin 210 lira yükledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin tüm Türkiye'de uygulanması halinde 80 milyon vatandaşın temel ihtiyaçlarının bir bölümünü çöpten kazanacağını, Türkiye ekonomisinin de 3.5 milyar dolar, yani 1 yıllık petrol ithalatının yüzde 20'ye yakınını çöpten karşılayacağını söyledi. Çevreci komşu kart uygulaması “Atma biriktir, birlikte kazanalım” sloganıyla geçen yıl başladı. 160 bin haneye sahip Muratpaşa'da, 60 bin 31 evin kapısı çalındı, düzenlenen kartlar yine kadınlara teslim edildi. İlk etapta 8 bin 103 kullanıcı projeye dahil oldu. Büyük ilgi görünce katılımcı sayısı hızla arttı.