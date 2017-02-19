Vatandaşın banka borcu 426 milyar

AKP’nin iktidar olduğu 17 yıl boyunca vatandaşların bankalara olan borcu 6.6 milyar liradan 425.8 milyar liraya çıktı

Vatandaşların bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları son 15 yılda neredeyse patladı. AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılından 2017 yılı Şubat ayına kadar bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu 64 kat artarak 6.6 milyar liradan yaklaşık 426 milyar liraya yükseldi.

CHP'nin hazırladığı “Gerçek Türkiye'nin Grafikleri” raporuna göre, vatandaşın bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcu 2002 yılında 6 milyar 605 milyon lira iken, 2009'da 129 milyar 896 milyon liraya ulaştı. 2013'te de 331 milyar 945 milyon lira oldu. 2016'da ise 419 milyar 912 milyon liraya çıktı. Bu yıl şubat ayı başı itibarıyla ise 425 milyar 809 milyon liraya yükseldi.

321 MİLYAR FAİZE GİTTİ

Bankalara borçlanan vatandaşlar borçlarını ödeyemedikleri için icralık oldular. Borçluluk tutarı arttıkça takibe düşme oranı da yükseldi. 2016 yılında takibe alınan tutar 18 milyar 710 milyon lira iken bu yıl şubat ayı başı itibariyle 18 milyar 903 milyona kadar çıktı. 2002 yılı ile kıyaslandığında takibe alınan tutar tam 68 kat arttı. Raporda, AKP döneminde vatandaşın borcunun, gelirlerinden çok daha yüksek oranlarda arttığına işaret edildi. Vatandaşların bankalar ve Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) olan taksitli konut borçlarının toplamından oluşan finansal borçları, 2003'de harcanabilir gelirlerinin yüzde 5.5'i kadardı. 2013 yılı sonu itibariyle ise bu oran yüzde 55.2'ye kadar yükseldi. Geçen yıl vatandaş, borcu nedeniyle bankalara 48 milyar 932 milyon lira ödedi. 2003 yılından 2016 yılı sonuna kadar ödediği faiz tutarı ise 321 milyar 617 milyon lira oldu.

18 MİLYON İCRA DOSYASI VAR

Adli Sicil istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki icra ve iflas dairelerine 2015 yılı içerisinde toplam 9 milyon 166 bin yeni dosya geldi. 2014 yılından 17 milyon 11 bin dosya ile birlikte toplam dosya sayısı 26 milyon 178'e çıktı. 2015'te 8 milyon 95 bin dosya sonuçlandırıldı ve 18 milyon 82 bin dosya 2016 yılına devretti. Raporda, “AKP iktidarı döneminde bir önceki yıldan devreden dosya sayısı yüzde 177.4, yıl içerisinde gelen yeni dosya sayısı yüzde 135.4, toplam dosya sayısı ise yüzde 161.1 oranında artış kaydetmiş, bir sonraki yıla devreden dosya sayısı ise yüzde 201.7 oranında yükselmiştir” denildi.