Zeybekci: Merkez Bankası bağımsızdır

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci "TCMB atacağı adımlarda bağımsızdır ve destekliyorum, TCMB'nin arkasındayız" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-ticaret sitelerine üyelik desteği tanıtımı toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*İstihdam işsizlik en önemli problemlerimizden biri, bu sorunu özel sektör eliyle çözeceğiz.

*Ne zaman büyüme yüzde 5.5’in altına indi işsizlikte yükseliş kaçınılmaz hale geliyor, hükümet olarak büyüme ve istihdamı desteklemek adına topyekun seferberiz.

*Eximbank’ın sağladığı kredi Türkiye’ye olan ilginin ve talebin ne kadar kuvvetli olduğunun önemli bir göstergesi.

*Hollanda dahil hiç bir ülke ile bu süreçte ekonomik ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak.

*TCMB atacağı adımlarda bağımsızdır ve destekliyorum, TCMB’nin arkasındayız.