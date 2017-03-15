Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zeybekci: Merkez Bankası bağımsızdır

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci "TCMB atacağı adımlarda bağımsızdır ve destekliyorum, TCMB'nin arkasındayız" dedi.
11:4915 Mart 2017
Ekonomi
Zeybekci: Merkez Bankası bağımsızdır
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci "TCMB atacağı adımlarda bağımsızdır ve destekliyorum, TCMB'nin arkasındayız" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-ticaret sitelerine üyelik desteği tanıtımı toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*İstihdam işsizlik en önemli problemlerimizden biri, bu sorunu özel sektör eliyle çözeceğiz.

*Ne zaman büyüme yüzde 5.5’in altına indi işsizlikte yükseliş kaçınılmaz hale geliyor, hükümet olarak büyüme ve istihdamı desteklemek adına topyekun seferberiz.

*Eximbank’ın sağladığı kredi Türkiye’ye olan ilginin ve talebin ne kadar kuvvetli olduğunun önemli bir göstergesi.

*Hollanda dahil hiç bir ülke ile bu süreçte ekonomik ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak.

*TCMB atacağı adımlarda bağımsızdır ve destekliyorum, TCMB’nin arkasındayız.

İLGİLİ HABERİki farklı Merkez Bankası yorumuİki farklı Merkez Bankası yorumu
Son güncelleme: 12:0215.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar