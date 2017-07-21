Zeybekçi’den TÜSİAD’a ihracat mesajı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD'ı ziyaret etti. Türkiye ekonomisinin genel görünümü ile yılsonu beklenti ve hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Zeybekci, Temmuz ayında Türkiye ihracat tarihinin en önemli artış oranının yakalanacağını, 2017 yılı ihracat büyüme hedefinin ise yüzde 11 olduğunu belirtti.

Türk Eximbank’ını ihracata sağlanan finansman desteği açısından dünyada 1 numaraya taşımayı hedeflediklerini ifade eden Zeybekci, Eximbank’ın 2016 yılsonunda yüzde 40,7 olan toplam ihracat kredileri içindeki payını en az yüzde 42’ye yükseltileceklerine vurgu yaptı.

“YATIRIMA DAVET EDİLEN PROJELERİN TOPLAM TUTARININ 60 MİLYAR TL’YE ULAŞACAK”

Zeybekci, hükümet olarak iş ve ekonomi çevreleriyle aynı konulara odaklandıklarını ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve yeni nesil teknolojiler gibi alanlarda yoğun şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Bakan Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile yatırım projelerinin her birinin kendine özgü özelliklerini ve farklı destek ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını, her projenin kendi yapısına uygun teşviklerden faydalanabileceği esnek bir modeli uygulamaya koyduklarını ifade etti. Proje Bazlı Teşvik Sisteminin Türkiye’nin kendi devlerini yaratma projesi olduğunu ifade eden Zeybekci, bu yılsonu itibariyle yatırıma davet edilen projelerin toplam tutarının 60 milyar TL’ye ulaşacağını vurguladı.

“GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ İHTİYACI”

Avrupa Birliği’nin (AB) hâlihazırda en önemli ekonomik ortağımız olduğuna değinen Zeybekci, 1996’da AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin günümüz şartları doğrultusunda güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıktığına dikkat çekti. Bakan Zeybekci, AB ile ülkemizin menfaatleri ve çağın gereklerini dikkate alarak kamu alımları, hizmetler, tarım ve e-ticaretin dahil edileceği bir Gümrük Birliği yaratılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Söz konusu toplantıda ayrıca, Ekonomi Bakanlığı üst düzey yetkililerince Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularında sunumlar gerçekleştirildi. Bakan Zeybekci, sunumların ardından katılımcıların Ekonomi Bakanlığınca sağlanan destek ve teşviklerin yanı sıra, Gümrük Birliği güncelleme sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Diğer taraftan, program kapsamında TÜSİAD yetkilileri tarafından finansal kaynaklara erişim ve teşvikler konusunda bir sunum gerçekleştirilerek, bu konulardaki görüş ve tavsiyeleri Bakan Zeybekci’ye arz edildi. DHA