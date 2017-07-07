Adalet Yürüyüşü’nde yirmi üçüncü gün

Tarihi Adalet Yürüyüşü'nde bugün yirmi üçüncü gün. Dün geceyi Kocaeli Gebze'de geçiren kortej birazdan yürüyüşe geçecek. Adalet yolcularının akşam saatlerine doğru İstanbul'a giriş yapmaları bekleniyor.Sözcü TV ekibi de tarihi yürüyüşü adım adım takip ediyor.

Bora ERDİN, Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi üçüncü gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej dün geceyi Gebze’de topçu kışlasındaki kamp alanında geçirdi. Tarihi yürüyüşün yirmi üçüncü gün etabı birazdan başlayacak.

‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle İstanbul’da kapatılacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle bugünden itibaren Pazar gününe kadar bazı yollar önlemler kapsamında kapatılacak.

İşte bugün kapatılacak yollar şu şekilde.

Cuma günü saat 08.00’dan konaklama yerine kadar;

– D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü’ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– D-100 Pendik Tersane Köprü’den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

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