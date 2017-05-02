AKP MKYK’da güldüren diyalog

AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye üyeliğinin onaylanmasının ardından gözler olağanüstü kongreye çevrildi. 21 Mayıs'ta kongre kararının alındığı MKYK'da konuşan Başbakan Yıldırım'ın sözleri ise herkesi güldürdü.

Referandum sonrası AKP’de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Üst üste yapılan MYK ve MKYK toplantılarında Erdoğan’ın parti üyeliği ve olağanüstü kongre kararları alındı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün yapılan ve ilginç diyalogların geçtiği o MKYK’nın perde arkasını köşesine taşıdı.

İşte Başbakan ve MKYK üyeleri arasında geçen güldüren konuşma;

Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak MKYK toplantısına son kez başkanlık etmesine rağmen buruk bir görüntü çizmiyor. Tam aksine yaptığı esprilerle ortamı rahatlatıyor.

“Bundan sonra bu kadar rahat olmayacak. Daha ciddi olacak. O nedenle bu toplantının tadını çıkarın” diyor. MKYK üyeleri, “Sayın Genel Başkanım” diye söze başlayınca, “Onu bir daha söyle. Kulağa çok hoş geliyor” diye araya giriyor.

Bu arada MKYK üyelerinin bazıları attıkları imzanın fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında yayınlamak istiyor. İmzaların sosyal medya hesabında yayınlanmaması yönünde uyarıda bulunması için Başbakan'ın önüne bir not gidiyor. Binali Yıldırım tam aksine yayınlanmasını istiyor. “Tarihi bir karara imza attılar, onu paylaşsınlar” diyor. Ardından da “Bu heyet tarihi bir başarıya imza attı. Siz tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiniz” diye ekliyor.