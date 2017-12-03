AKP seçim barajı kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kurmayları ile yaptığı ‘uyum paketi’ toplantısında ‘seçim ittifaklarına’ yönelik bir karar çıkmadı. Yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesine de sıcak bakılmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin 6 ayrı yasada yapılacak uyum düzenlemeleri konusunda hazırlanan pakette sona gelindi. Seçimleri düzenleyen yasalarda, referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleri doğrultusunda uyumu içeren paketin kısa süre içinde Meclis gündemine getirileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün parti kurmaylarıyla İstanbul'da gerçekleştirdiği uyum zirvesinde, Siyasi Partiler Yasası, Seçimin Temel Hükümleri Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Mahalli İdareler Seçim Yasası, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası ve Halkoylaması Yasası'nın yeni anayasaya uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; alternatifli hazırlanan pakete son şeklinin verildiği toplantıda, kısa süre içinde Meclis gündemine getirilecek uyum düzenlemeleri şöyle:

PAKETTE NELER VAR?

Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine bağlı olarak, tüm seçim yasalarına 18 yaş monte edilecek. Belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerine 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabilecek. Mevzuattaki, “ana muhalefet partisi” ifadesi ayıklanacak. Bunun yerine partiler, seçimde aldıkları oy oranına göre, “Birinci, ikinci, üçüncü parti” şeklinde nitelendirilecek. Cumhurbaşkanı adayları, seçimlere kendisini aday gösteren parti amblemi altında girecek. Seçim kampanyası partisinin logosu, bayrağı ve amblemini kullanabilecek. Oy pusulasında cumhurbaşkanı adayının isminin yanında parti amblemi de yer alacak.

YÜZDE 10 KORUNACAK

Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, seçim ittifakları ve yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi konusunda detaylı bir görüşme yapılmadığı öğrenildi. Parti yönetiminin yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine sıcak bakmadığı belirtilirken, daraltılmış bölge seçim sisteminin getirilmesi durumunda barajın düşürülmesine ihtiyaç kalmayacağı görüşünün de dile getirildiği kaydedildi.

İTTİFAKA AYRI PAKET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakları konusunda ise ilerleyen zamanlarda ayrı bir çalışma yapılabileceği belirtildi. AK Parti kurmayları, bu süreçte, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Başbakan Binali Yıldırım'ın bir araya gelebileceğini veya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bizzat görüşebileceğini kaydetti. MHP ile AK Parti'nin hukukçularının ortak bir çalışma yapabileceği ifade ediliyor.

MHP'Lİ SEMİH YALÇIN:

Uyum yasaları içinde ittifakı da bekliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin, “Söyleyeceğimizi söyledik, bundan sonra teşebbüs tabii ki iktidardan gelecektir” dedi. Yalçın “Doğumunun 100. yıl dönümünde lider Türkiye için Alparslan Türkeş vizyonu” konulu panelde soruları cevapladı. Yalçın, ittifak ve baraj konusunun MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla siyasetin gündemine geldiğini söyledi. MHP'nin görüş ve düşüncelerini bizzat Bahçeli duyurduğunu belirten Yalçın “Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra teşebbüs tabii ki iktidardan gelecektir. Zannediyorum uyum yasaları içerisinde bu konu da teklif olarak gündeme veya TBMM'nin gündemine getirilecek” dedi.