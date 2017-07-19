AKP’de Erkan Hayla ihraç edildi

AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, partisinden ihraç edildi.

AKP Denizli İl Teşkilatı tarafından, geçtiğimiz 23 Haziran'da sosyal medya hesabı üzerinden AKP'den istifa ettiğini açıklayan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, Hayla’nın AKP iç tüzüğünün 117. maddesindeki ilkesel duruşa aykırı davrandığı belirtildiği için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve bu çerçevede 18 Temmuz'da toplanan Merkez Yürütme Kurulu kararı ile partiden ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm Kaleliler'in partiye duyduğu güvene uygun şekilde, hak ettikleri hizmetleri hükümetten ve Denizli Büyükşehir Belediyesinden almaya devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AK Partili olmak, aziz Türk milletinin medeniyet değerleri ile şekillenmiş ilkesel duruşu gerekli ve zorunlu kılar. Ak Parti iç tüzüğünün 117. maddesi bu ilkesel duruşa aykırı davranışları kesin ihraç nedeni olarak belirtmiştir. Bu çerçevede, Kale İlçe Belediye Başkanı Erkan Hayla, hakkında ileri sürülen iddiaların değerlendirilerek kesin ihracı için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Partimizin yetkili kurullarında, hakkındaki iddialar incelenmiş ve Erkan Hayla'nın AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 18 Temmuz 2017 tarihinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu kararı ile partimizden kesin ihracına karar verilmiştir.”

Öte yandan 2014 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den aday olan ve belediye başkanı seçilen Hayla, yaptığı paylaşımda, “Saygıdeğer AK Parti camiası, şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz; gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum” diyerek istifa ettiğini duyurmuştu. İHA