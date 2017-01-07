AKP’li belediyelerin skandal kitaplarına bir yenisi eklendi

Kütahya’nın AKP’li belediyesinin kadınları aşağılayan kitabının ardından, Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nde de benzer bir olay yaşandı.

Kütahya’nın AKP’li belediyesinin kadınları aşağılayan kitabının ardından, Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nde de benzer bir olay yaşandı.

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin dağıttığı “Kadın ve Aile İlmihali” adlı kitapta, “Nişanlınızla el ele tutuşmayın”, “Evlatlıklar harama girer”, “Karşı cinse göz göze bakmak fuhşun başlangıcıdır” gibi ifadeler yer alıyor. Mehmet Paksu adlı yazar tarafından kaleme alınan kitapta, nişanlı çiftlere şu tavsiyede bulunuluyor:

Nikah kıyılmadıkça nişanlılar, dinen birbirlerine yabancıdır. Kendisinden emin olmak kaydıyla erkek nişanlısının sadece el ve yüzüne bakabilir. Tokalaşma, elini tutma gibi hallerden uzak durun.

Evlatlık bir yabancıdan farksızdır. Bunlar büyüyünce aile içinde bulundukları sürece, devamlı haramla yüz yüze bulunacaklardır.

Karşı cins, insanın gözüne iliştiği zaman, gözlerini ayırmadan bakıp durmamalı, başını çevirmelidir. Böylece şehvetle bakma sınırına da yaklaşmamış olur. Çünkü genellikle fuhuşun kapısı önce bakışla aralanır.