AKP’liler Bank Asya şemsiyesi altında ‘Evet’ için yürüdü

Düzce’de referandum çalışması yapan 3 AKP’li, yağmurdan korunmak için Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında el konulan Bank Asya’ya ait şemsiyenin altına girdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen referandum yürüyüşü yağmur altında yapıldı.

Yürüyüşe AKP'li Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin ve eski Milletvekili Metin Kaşıkoğlu da katıldı. Eski milletvekili Kaşıkoğlu üzerinde Bank Asya logosu bulunan şemsiyeyi taşırken Keşir ve Keskin de şemsiyenin altına objektiflere poz verdi. CHP, manzara karşısında derhal harekete geçti. CHP İl Başkanlığı, “Bir kişinin sadece Bank Asya'da hesabının bulunması bile kamudan ihracı için yeterli sayılıyor. Bank Asya'nın şemsiyesi altında görüntü veren AKP'liler hakkında yasal işlem başlatacağız” açıklaması yaptı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP, Keşir, Keskin ve Kaşıkoğlu hakkında ‘Terör örgütü propagandası' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını ilan etti. Şemsiyeyi taşıyan isimlerden olan AKP eski Milletvekili Metin Kaşıkoğlu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Metin Kaşıkoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Alçak ve kahpe FETÖ/PDY terör örgütü ile tüm bağlantıları ifşa olmuş bir tesisin adının yer aldığı ve tesislerinde yapılan toplantılar sırasında promosyon olarak dağıtılan bir şemsiyenin, bugün farkında olmadan açılıp kullanılması tamamen talihsizliktir. İsmin üstte yer alması nedeniyle fark edemediğim şemsiye, herhangi bir uyarı olmadan bir müddet yağış esnasında kullanılmış, ikaz neticesi derhal kapatılıp kaldırılmıştır. Alçak ve kahpe terör örgütü ile bağlantısı son derece açık olan bir işletmenin isminin yer aldığı şemsiyenin, FETÖ ile mücadelede en ön safta yer alan şahsım tarafından bilerek ve isteyerek kullanılmayacağı tüm kamuoyunun bilgisi dahilindedir.”