Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 707 bin 180 lira tazminat ödenecek

Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nı, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nı, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nı, Eskişehir’de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti. Korkmaz Ailesi’nin avukatı Pınar Çelik Arpacı kararı, “Bu rakamı biz yeterli bulmadığımız için istinaf yoluna başvurduk. Ancak örnek bir karar” diyerek değerlendirdi.

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Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi’nde, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin İçişleri Bakanlığı’na açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme oy çokluğuyla İçişleri Bakanlığı’nı Ali Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, annesi Emel Korkmaz ve kardeşleri Gürkan Korkmaz, Melike Çakırkaya ve Aylin Taktuk’a toplam 707 bin 180 lira maddi ve manevi tazminat ödemeye hükmetti. Hakim üye Yaşar Tunç, karşı oy kullanarak verilen tazminat miktarını yetersiz buldu.

‘İSTİNAF YOLUNA BAŞVURDUK’

Ali İsmail Korkmaz ailesinin avukatlarından Pınar Çelik Arpacı, verilen 707 bin 180 liralık maddi ve manevi tazminat miktarını yetersiz bulduklarını, bu nedenle de istinaf yoluna giderek Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi. Avukat Arpacı kararla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünden sonra caza davası sürerken aynı zamanda idari sorumluluğu olduğu için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmıştık ailenin avukatları olarak. İçişleri Bakanlığı buna cevap vermediği için tam yargı davası açmak zorunda kaldık. Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava sonuca bağlandı. Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz’ın kolluk görevlileri tarafından öldürülmesinde hizmet kusuru sebebiyle bir tazminata hükümetti. 57 bin 180 lira maddi tazminat, 650 bin lira da manevi tazminat olmak üzere 707 bin 180 bin lira tazminat rakamı var. Bu rakamı biz yeterli bulmadığımız için istinaf yoluna başvurduk. Ancak örnek bir karardır. Daha fazla hizmet kusuru sebebiyle, şiddetin yoğunluğundan kaynaklı daha yüksek rakam olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak ülkemiz açısından da örnek bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. 19 yaşında Ali İsmail Korkmaz’ı biz kaybettik. Ailesi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile bunu yaşatmaya çalıştığı için burada elde edilecek tazminat miktarının da başka çocuklar açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 55 öğrenciye burs veriyor Ali İsmail Korkmaz Vakfı. Aylık 220 liradan. Bu noktada Ali İsmail Korkmaz Vakfı açısından da elde edilecek tazminatın önemli olduğunu düşünüyoruz.”

YENİDEN YARGILANMA 5 NİSAN’DA

Avukat Pınar Çelik Arpacı, Ali İsmail Korkmaz davasını Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle davanın 5 Nisan’da Kayseri 3’üncü Ağır ceza Mahkemesi’nde tekrar yapılacağını belirterek, “Kesinleşen durumlar var. Sanıklardan Mevlüt Saldoğan açısından karar kesinleşti, ancak daha önceden ceza almayan 2 sanık vardı. Onlarla ilgili genel bir yargılama yapılacak” dedi.

BURNU VE KOLU KIRILAN ÖĞRENCİYE 7 BİN 500 TL TAZMİNAT

Avukat Pınar Çelik Arpacı, Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın öldürüldüğü gece eski otogar binasında Tevfik Caner Ertay adlı üniversite öğrencisinin daha polis şiddetine maruz kaldığını söyledi. Olayda burnu ve kolu kırılan, polis arabasını bagajında hastaneye götürülen Ertay için Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını ve mahkemenin 7 bin 500 liralık manevi tazminat kararı verdiğini belirtti. Kararın çoğunlukla alındığını ifade eden Arpacı, Ali İsmail Korkmaz’ın kararına karşı oy veren hakim üye Yaşar Tunç’un bu karara da karşı oy verdiğini söyledi. Kendilerinin de bu kararda istinaf yoluna giderek Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını açıklayan Arpacı şöyle konuştu:

“Tevfik Caner Ertay. Kendisi polisin şiddeti sonrasında kolu ve burnu kırılmıştı. Arabanın bagajında taşınarak kentin hastaneleri dolaştırılmış, avukatlarından saklanmıştı. Bununla ilgili başvurumuz olmuştu idareye tam yargı davası konusunda. Bu yaşadığı olaydan dolayı idareden bir tazminat talebimiz oldu. Buna ilişkin bir ret cevabı aldığımızda tam yargı davası açtık. Tam yargı davasında kararın metni olayı çok iyi bir açıklayan metin. Ancak rakam olarak 7 bin 500 liralık bir tazminata hükmedildi. Olayın yaşandığı şekli, işkencenin boyutu, burnun ve kolunu kırılması bu rakamın ne kadar komik olduğunu ortaya çıkartıyor. Zaten buna ilişkin bir karşı oy yazısıyla bir hakim üye de rakamın çok düşük olduğunu, hizmet kusurunu çok yoğun olduğunun, saklanmak için girdiği eski otogarda çok yoğun bir şiddetle dövüldüğünü tespit etmiş. Bu noktadaki karara biz istinaf başvurusu yaptık.” DHA