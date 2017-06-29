Almula İdil Kılıç’ın son sergisi İstanbul Deniz Müzesi’nde

Başarılı Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç’ın ‘Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları' isimli çini sergisi, İstanbul Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Osmanlı'dan bize kalan en nadide kültür-sanat miraslardan biri olan çini sanatının eşsiz örneklerini sanata gönül verenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın 100'e yakın eserini 4-9 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş'taki İstanbul Deniz Müzesi Çakabey Salonu'nda açacağı “TÜRK DÜĞÜMÜ VE OSMANLI KALYONLARI” isimli sergide gezebilecek.

Ankara ve Kütahya'da birçok çini ustasından özel dersler alan sanatçı Almula İdil Kılıç, 2009 – 2010 yıllarında karma sergiye katılarak çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Klasik çini çalışmalarının yanı sıra, Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinden geleneksel giysi, resim ve desenlerini çiniye aktaran sanatçı, ilk kişisel sergisini “Altay'dan Tuna'ya, Baykal'dan Ural'a” ismiyle 2012'de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Sanat Galerisinde açtı.

Sanatçı Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Tataristan'ın Elabuga şehrinde 1-6 Ağustos 2012'de düzenlenen “Uluslararası Spasskaya El Sanatları Fuarı”na Türkiye'yi temsilen katılırken Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinde ise “Altay'dan Tuna'ya, Baykal'dan Ural'a” isimli sergisiyle yer aldı. 25 Nisan 2015'te Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla, Çanakkale Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen başka coğrafya ve ülkelerden çok sayıda sanatçının katıldığı ve bin farklı eserin yer aldığı “Barış Petekleri Sergisi”ne çini sanatını temsilen katıldı. Kasım 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Çini Sanatçısı unvanını alan Almula İdil Kılıç, halen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BELMEK kursunda Çini öğretmeni olarak görev yapmaktadır.