Anne babalar, çocuklarına ‘Hayır’ demeyi öğretmeli

27 yıllık haberci İnci Ertuğrul, “Türkiye’de 20 binin üzerinde kayıp çocuk var. Onlar bizlerin ve ülkemizin geleceği. Sorumluluklarımız çok fazla” dedi. Ertuğrul, ailelere tavsiyelerde bulundu

27 yıllık haberci İnci Ertuğrul, “Türkiye’de 20 binin üzerinde kayıp çocuk var. Onlar bizlerin ve ülkemizin geleceği. Sorumluluklarımız çok fazla” dedi. Ertuğrul, ailelere tavsiyelerde bulundu

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Uzun bir aradan sonra Fox TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Kaybolan Çiçekler adlı programla ekrana dönen İnci Ertuğrul'la yayın sonrası buluştuk. Ertuğrul'la kaybolan çocukları bulup ailelerine nasıl teslim ettiğini, bu süreçte yaşananları, ülkemizin kayıp çocuklarla çocuk gelinler gerçeğini konuştuk.

■ Uzunca bir süredir ekranda yoktunuz…

2 yıldır ekranda yoktum. Çünkü beklediğim gibi bir proje gelmedi. Bu arada üniversite sınavlarına hazırlanan kızım Sahra'yla (18) ilgilendim. O dönemde ses tellerimle ilgili bir sorun yaşadım. Biraz sesimi de dinlendirmiş oldum.

■ Gelelim Kaybolan Çiçekler'e…

Çocuklarla ilgili program olduğu için düşünmeden kabul ettim. Çocuklar denilince akan sular durur. Daha önce TRT'de 4 yıl İnci Ertuğrul Sizin Sesiniz adlı bir kayıp programı yapmıştım.

HERKES NUTUK OKUSUN

■ Programın geniş bir kadrosu var…

İyi bir istihbarat ekibimiz, psikoloğumuz, avukatımız var ve polisle, jandarmayla irtibat halindeyiz. Konunun merkezinde çocuklar olunca son derece hassas davranmalıyız.

■ Ulu Önder Atatürk de çocuklara her zaman önem verdi.

Ata'mız dünyada çocuklara en çok değer veren liderdir. Geleceği ve sistemi armağan etmiştir çocuklara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ün bıraktığı çok önemli bir armağan ve aynı zamanda emanettir. Bu nedenle hepimizin ona sahip çıkması gerekir.

■ Fox'un sabah ve akşam haberlerinde Nutuk okunuyor.

İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal, sağ olsunlar Nutuk'u unutturmuyorlar. Dilerim, ülkede Nutuk'u okuyanların sayısı çoğalır, okuyup anlayanların sayısı ise daha da çoğalır. Atatürk'ü anlamak, onu sevmekten daha önemli çünkü…

AİLELER POLİSE BAŞVURMALI

■ Dönelim kayıp çocuklara… Bir çocuk neden kaybolur?

Mutlaka sorunlu ya da parçalanmış bir aile vardır veya farklı suçlara bulaştırılmaya çalışılan, kandırılan çocuklar vardır. 18 yaşın altında olup kaybolmuş her çocuk programımızın içinde yer alabilir.

■ Tek kural bu mudur?

Ailenin çocuklarının kaybolduğuna dair polise ya da savcılığa başvuruda bulunması gerekiyor. Çocuklar hepimizin, ülkemizin geleceği. Onlara karşı sorumluluklarımız çok fazla. Çocukların yasal hakları çok. Ebeveynlerin onlara kaba kuvvet göstermeleri çok yanlıştır.

KEŞKE ANNELİK BELGESİ OLSA

■ Çocukları nasıl korumalıyız?

Aileler çocuklarına metruk binalardan uzak durmalarını, yabancılarla iletişim kurmamalarını, ‘hayır' demeyi bilmelerini, zor durumda kaldıklarında çığlık atmalarını söylemelidir.

■ Kayıp çocuklar için istatistikler ne diyor?

Resmi olarak Türkiye'de 20 binin üzerinde kayıp çocuk var. Bunlar kayıtlara geçmiş olanlar.

■ Çocukların kaybolmasını önlemek için alınması gereken önlemler neler?

Keşke bir çocuk dünyaya gelmeden önce çiftlere tıpkı ehliyet gibi annelik babalık belgesi verilebilse. Eşler birbirine olan kızgınlıklarının acısını çocuklardan çıkarıyor. Anne babalar, çocuklarının neler yaptığını bilmelidir. Dizilerdeki kahramanların ne yaptıklarını ezbere bilen, ancak kızlarının okuldaki devamsızlıklarından habersiz olan anneler var.

■ Dokunaklı, hüzünlü, sıkıntılı bir program… Yüreğiniz nasıl dayanıyor?

Ben de bir anneyim. Sulu gözlüyüm. Mesleki olarak tarafsız olabilmem için kendime koruma kalkanı oluşturmak zorundayım. Sonuca odaklanıyorum. Bir tek çocuğu bile bulup annesiyle buluşturabiliyorsam, tüm sıkıntılara değiyor.

■ Hâlâ çocuk gelin sorunu yaşanıyor.

Çocuk gelinler Türkiye'nin uzun yıllar yaşadığı bir sorun. Ben ‘çocuk' ve ‘gelin' kelimelerinin yan yana gelmesine şiddetle karşıyım. Çocuk çocuktur, çocuktan gelin olmaz. Çocuğa eğitim yolunu açmalıyız. Bana göre dünyadaki en büyük günah, çocuk yaştaki kızların gelin olmasıdır.

■ Çocuk istismarı da büyük bir yara…

Çocuk istismarı konusunda yasaların tam uygulanmasını isteyen bir anneyim. Çocuk istismarı konusunu inceleyen uzmanlara göre, çocuklar en çok yakın çevresi tarafından cinsel istismara uğruyor. Ailelere büyük görev düşüyor.

KİTAP PROJESİ DE VAR

■ Meslekte kaç yılı geride bıraktınız?

Meslekte 27. yılımdayım. Babam Akçaabat'ta bir köy öğretmeniydi. Köyden çıkıp ekranda haber yüzü olabilmek ve bunu 25 yıldır canlı yayında sürdürmek sanırım başarıdır.

■ Kitap hazırlığınız var…

Uzun zamandır aldığım notlar, yazılar var. Kadın hikayeleri biriktirdim, bunları bir kitapta toplamayı hedefliyorum.

Bugüne kadar evine teslim ettiğimiz çocuk sayısı 694

■ Kaç tane kayıp çocuk bulabildiniz?

5 haftada 7 çocuk bulduk. Daha önceki kayıp programlarımda 687 çocuğu ailesine kavuşturduk. Bugüne kadar evine teslim ettiğimiz çocuk sayısı 694 oldu. Programımla kaybolan çocukları ararken, yeni çocukların kaybolmaması için ailelere uyarılarda bulunuyorum. Sonuç odaklı çalıştığım için katlanıyorum, yoksa bu programın yükü çok ağır.

■ Halka karşı sorumluluğunuz var…

Elbette çocuklarımız kaybolmasın ama toplumun da geleceği kaybolmamalı. İşsizlik yüzde 12'yi geçmiş. Bu, gençlerin bunalıma girmesi demek oluyor. Yarın ne olacağını düşünerek umutsuzluğa kapılan, suça yönelen çocukların sayısı artmaya başlıyor.