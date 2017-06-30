Annesini başına mermerle defalarca vurarak öldürdü!

Gaziosmanpaşa'da 44 yaşındaki Mustafa Yılmaz, annesini birlikte yaşadıkları gecekondunun bahçesinde kafasına mermer vurarak öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Küçükköy Yenimahalle’deki bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 44 yaşındaki Mustafa Yılmaz, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 73 yaşındaki annesi Servet Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yılmaz, yerdeki mermeri alarak annesinin başına vurdu. Defalarca alınan darbe ile kanlar içinde yere yığılan anne Servet Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Yılmaz ise cinayetin hemen ardından yürüyerek evden çıkıp uzaklaştı. Sesleri duyan komşular hemen olayın meydana geldiği gecekonduya koştu. Servet Yılmaz’ın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri cinayeti işlediği öne sürülen Yılmaz’ı kısa sürede yakaladı. Yaşlı kadının cenazesi incelemenin ardından otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Görgü tanıkları, Mustafa Yılmaz’ın cinayeti işledikten sonra soğuk kanlı bir şekilde evden ayrılarak uzaklaştığını söyledi. Mahalle sakinleri, Mustafa Yılmaz’ın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirtti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. DHA