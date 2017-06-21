Askeri konvoyda kaza: 1 asker yaralı

Gaziantep'te 4 araçlık askeri konvoyda meydana gelen kazada 1 asker yaralandı.

Kaza, öğleden sonra tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Şehirgösteren Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Başpınar’dan 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı yönüne ilerleyen askeri konvoydaki araçlardan biri, önündeki askeri kamyonete çarptı. Kazada yaralanan 1 asker, olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği köprülü kavşakta ise trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. DHA