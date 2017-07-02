Babası gözleri önünde öldürüldü

Konya'da 41 yaşındaki Necati Acar, parkta tartıştığı 68 yaşındaki Ali Sezer tarafından bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu 13 yaşındaki Yaşar Acar ile birlikte uzaklaşmaya çalıştı, ancak aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi. Babası gözleri önünde ölen Yaşar Acar, şoka girdi ve "Bayılmış olmasın. Babam nasıl ölür" diyerek ağladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ak Şemsettin Mahallesi Anadolu Parkı’nda meydana geldi. Necati Acar, oğlu Yaşar Acar’ı yanına alıp, parkta Ali Sezer ve Sezer’in oğlu 35 yaşındaki Mustafa Sezer, gelini 29 yaşındaki Nurgül Sezer ile buluştu. Grup bir süre sohbet etti. Ardından Necati Acar ile Mustafa Sezer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Sezer, Acar’ı sol bacağından bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu Yaşar Acar ile birlikte parktan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak aşırı kan kaybı sonucu bir süre sonra yere yığıldı. Babası gözleri önünde bıçaklanan Yaşar Acar, çığlık atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bir mahalle sakini Necati Acar’ın, kan kaybını önlemek için yaralı bölgesine tampon yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri Acar’ın öldüğünü belirledi.

Bunun üzerine polis, şoka giren Yaşar Acar’ı, parktan uzaklaştırıp sakinleştirmek istedi. Babasının öldüğüne inanamayan Yaşar Acar, “Bayılmış olmasın. Ağabey, babam öldü mü?” diyerek ağladı. Olayı haber alarak parka gelen Necati Acar’ın babası Yaşar Acar ise “Evladım gitti. Evlat gitti. Eğer bu mahalle de bu olaya biri karıştıysa kanını yerde koymayacağım. İnanamıyorum, ağlayamıyorum” diye sinir krizi geçirdi. Necati Acar’ın yakınlarını polisler güçlükle sakinleştirdi.

Necati Acar’ın cesedi otopsi için özel bir hastanenin morguna götürüldü. Ali Sezer, Mustafa Sezer ve Nurgül Sezer polis tarafından gözaltına alındı. DHA