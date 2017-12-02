Bağdat Caddesi’ndeki kaza anı kamerada

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önünde seyreden motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi, Erenköy Kavşağı’nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ömer Faruk Sarı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce önünde seyreden ve iki kişinin bulunduğu motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi. Kaza sonrası cadde trafiğe kapatılmıştı. Cenazenin kaldırılmasının yanı sıra kazaya karışan biri park halindeki 2 otomobilin de çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası polis ekipleri, Bağdat Caddesi’ni yeniden araç trafiğine açtı.