Bakandan sel mağdurları için açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da meydana gelen sel felaketiyle ilgili, “Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir televizyon programında yapımı devam eden dev projeler, İstanbul'da meydana gelen doğal afet ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, “İstanbul'daki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ZARAR TESPİTLERİ YAPILACAK

Ortalama 3 ayda düşen yağış miktarı bir günde düştü. Şöyle bir algı var; metrekareye 60 kilogram yağış yağdı. İstanbul'da eğimli bir arazi var. Su belirli bir alanda toplanıyor. Bazı noktalarda 600 kilograma ulaşıyor. Herhangi bir insanımıza bir şey olmadı. Bazı evler su altında kaldı, araçlar hasar gördü.

Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız. Bakanlık olarak Avrasya Tüneli'nde herhangi bir sıkıntı olmamasıyla birlikte giriş çıkışlarında trafik sıkışıklığı olur diye trafiği durdurduk. Ama sonrasında tekrar trafiği açtık. Tespitler yapılıp, zarar ziyan karşılanacaktır” şeklinde konuştu. İHA