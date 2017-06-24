Bakırköy’de patlama: 1 yaralı

Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Camii Sokak'ta bulunan bir iş yerinde tüpgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bakırköy’de Osmaniye Mahallesi Camii Sokak’ta bulunan bir iş yerinde tüp gazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Osmaniye Mahallesi Camii Sokak’ta bulunan bir iş yerinde saat 06.00 sıralarında tüp gazdan kaynakladığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın olduğu sokak ortalık savaş alanına döndü. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki ev ve iş yeri zarar görürken, sokağın karşısında bulunan bir banka da zarar gördü. Olayda paniğe kapılan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis olayın meydanına geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor.