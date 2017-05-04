Başkanlık Divanı’nda yemek duası yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında Meclis’in yenilenen salonunda toplandı.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında Meclis'in yenilenen salonunda toplandı. Meclis'e devam etmeyen HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in durumunun görüşüldüğü toplantının ardından Meclis Başkanı Kahraman, üyelere yemek verdi. Kahraman yemek sırasında HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e ‘'Sırrı bey yemek duasını siz yapar mısınız?” diye sordu. Önder “Ben sekülerim” cevabını verdi. Bunun üzerine Kahraman, AKP'li İdare Amiri Erdoğan Özegen'e duayı yaptırdı. Önder “Bu bidattır” deyince Kahraman, “Bidat-ı hasenidir” karşılığını verdi. Bu kelime Kur'an ve sünnete uygun olan, yeni uygulamalar için kullanılıyor.

Toplantıda 47 birleşimdir Meclis'e gelmeyen HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in durumu da ele alındı. Hezer'in partisi tarafından Almanya'da görevlendirildiği yönünde Meclis'e yazı gönderdiği anlaşıldı. Sarıyıldız ise karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Almanya'dan alınmış sağlık raporunu TBMM'ye gönderdi. 2 vekille ilgili komisyon kuruldu.