BBP’de Destici’ye büyük tepki

"Evet" kararı alan BBP yönetimine tabandan büyük tepki geldi.

“Hayır” ile “Evet” arasında gidip gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından da “Evet” kararı alan BBP yönetimine tabandan büyük tepki geldi. BBP'nin en güçlü olduğu yer ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olan Sivas’ta yönetime karşı bayrak açıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı sosyal medya hesabında,Genel Başkan Mustafa Destici'ye “Muhsin Başkan'ın koltuğunu derhal terk et” çağrısında bulundu. Teşkilat, “Mustafa Destici'yi kaybettik. Hükümsüzdür” paylaşımında da bulundu. BBP Sivas teşkilatı, tabanın yüzde 95 oranında “hayır” vereceğini savundu.