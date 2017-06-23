Bedelli askerlik çıkacak mı? Bakan Işık’tan bedelli askerlik açıklaması (2017)

Büyük merak konusu olan bedelli askerlik ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarından sonra bu kez de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık çarpıcı bir açıklama yaptı. Peki bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik kaç para olacak? Bedelli askerlik ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Binlerce gencin büyük bir umutla beklediği bedelli askerlik ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bedelli askerlik ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Peki bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik kaç para? İşte bedelli askerlik ile ilgili tüm gelişmeler…

“BEDELLİ ASKERLİĞİN GÜNDEME GELMESİ…”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı bir canlı yayında kendisine sorulan bedelli askerlik sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Bakan Işık; “Bakın Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum” cevabını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP Grup Toplantısında konuşmak üzere TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin bedelli askerliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan Kabinenin gündeminde bedelli yok. Dedikodusu var. Bana ait değil (bedelliye ilişkin sözler) Ben sayın başbakanla bir değerlendirmesi yapılır dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil” diye konuştu .