Bodrum’da ikizleri ayıran kaza

Bodrum'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp durabilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazada ölen 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan'ın, aynı kazada yaralanan ikizi ile Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nda oynadığı ve aynı sınıfta öğrenci oldukları belirtildi.

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Bodrum-Turgutreis Karayolu Bitez Kavşağı’nda meydana geldi. Bodrum’dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz yönetimindeki ‘STA LI 64’ Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak, takla attı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki Doğukan Can Tanışan, kaza yerinde öldü. ikizi Batuhan Tanışan, arkadaşı 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi ve Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Doğukan Can Tanışan’ın cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Yaralılardan durumu diğerlerine göre daha iyi olan Oğuzhan Önel’in polise verdiği ilk ifadesinde, otomobili kullanan Kunduz ile yeni taştıklarını, ikiz arkadaşlarıyla birlikte kendisine Bodrum’u tanıttıklarını, dönüş yolunda ise kazanın olduğunu söylediği öğrenildi.

HAYALLERİ AYNI TAKIMDA OYNAMAKTI

Kazada ölen Doğukan Can Tanışan’ın aynı kazada yaralanan ikizi Batuhan Tanışan ile Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu’nda top koşturduğu ifade edildi. Doğukan Tanışan’ın 20, Batuhan Tanışan’ın ise 77 numaralı formayı giydiği kaydedildi. Aynı takımda oynama hayali olan ikizlerden Batuhan Tanışan’ın geçen haziran ayında Göztepespor’un U17 takımına seçildiği de öğrenildi. DHA