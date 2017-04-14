Usta besteci Cem İdiz, Nazım Hikmet'in 'Davet' şiirine yeni bir soluk kattı. Yeni versiyonu ile halkın dikkatine sunulan eser, izleyenlere, "Bu davete, bu sese kulak verin dedirtti.

Usta besteci ve müzisyen Cem İdiz, Nazım Hikmet’in ‘Kuvayı Milliye Destanı’ndaki ‘Davet’ şiirinden bestelediği eserin yeni versiyonunu hazırladı. Yaklaşık 40 kişiden oluşan koronun İzmir’de seslendirdiği eser büyük beğeni topladı.

Eserin yeni versiyonunu ilk kez sozcu.com.tr ile paylaşan İdiz, verdiği bilgide, “12 yıl önce Metin Belgin’in yönetiminde sahnelenen, Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nın bütününe müzik yazdım. Bu şarkı, Kuvayı Milli Destanı’nın son şiiridir ve müzikli korelin final müziğidir. Daha sonra eser Nazım’ın yaşamını anlatan ‘Mavi Gözlü Dev’ isimli sinema filminde yer aldı. Diğer yandan, aynı eser, Rüştü Asyalı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Memleketimden İnsan Manzaraları – 11 Tablo’ isimli müzikal şiir gösterisinde sanatseverler ile buluşmuştu. Şimdi ise bu eseri bütün Türkiye ile bir kez daha paylaşmak istedik. Birçoğu devlet opera ve balesi ile devlet tiyatrosu sanatçısı olan, ayrıca aralarında başka sanat dalları ile avukat ve mühendis gibi çeşitli mesleklerden arkadaşlarımızın da bulunduğu yaklaşık 40 kişilik koro oluşturduk. Kimi İstanbul’dan, kimi Ankara’dan, Antalya’dan geldi. Yeni seslendirme ve klip çekimi için hepimiz İzmir’de buluştuk” dedi.

HANGİ SEÇENEKTE BU MEMLEKET BİZİM KALIR

“Bu klibin yayınlanmasının referandum ile ilgisi var mı?” sorusuna ise İdiz, “Günümüz konjonktürüne bakarak söyleyeceğim şudur : Bu memleket bizim. Bu davet bizim. Kararımızı buna göre vermemiz lazım. Hangi seçenekte bu memleket bizim olmaktan çıkar, hangisinde bizim kalır, bunun kararı yurttaşlarımızın takdirindedir” diye yanıt verdi.

İŞTE O MÜKEMMEL ŞİİR

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim….

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim.