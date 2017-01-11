BUDO seferleri iptal edildi

BUDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat;
07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferler gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat;
10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.