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BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
06:2911 Ocak 2017
Gündem
BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat;

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferler gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat;

10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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