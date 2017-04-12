Bülent Kerimoğlu hayır turunda

Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, önceki gün kars ve Ardahan'ın ardımdan hayır turlarına bugün de İstanbul Bakırköy ve Bağcılar İSTOÇ’da esnafı ziyaret ederek 16 Nisan’da gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumunda niçin hayır diyeceklerini anlattı.

CHP'nin anayasa değişikliği referandumu saha çalışması kapsamında daha önce Bakırköy'ü mahalle mahalle, İstanbul 3. Bölgedeki ilçeleri pek çok kez, Sakarya, Kastamonu, Tokat, Çorum, Sivas,Ardahan ve Kars'ı ziyaret eden CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İSTOÇ esnafının gösterdiği sıcak ilgiye teşekkür ederek, ”Çocuklarımızın geleceği için hayır diyoruz” dedi. Anadolu'nun pek çok yerinde ve İstanbul'un ilçelerinde mevcut anayasanın korunması konusunda yurttaşların büyük destek verdiğini gördüğünü Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, “Tek adam anlayışı getiren anayasa değişikliğine yurttaşlarımız olumsuz bakıyor. Denetim mekanizmasının olmayacağı bir anayasa değişikliğine vatandaşlarımız soğuk bakıyor. Lütfen 16 Nisan günü herkes oyunu kullanmaya sandığına gitsin. Benim oyumdan ne olur demeyelim.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.