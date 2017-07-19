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Son dakika: Şok haber! Burhan Kuzu’dan bir garip FETÖ paylaşımı

AKP'li Burhan Kuzu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile alay etmek için büyük bir gafa imza attı. Kuzu, partisinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ lideri Fethullah Gülen ile olan bir fotoğrafının 'montajlanmış' halini paylaştı. Kuzu'ya CHP'lilerden çok AKP'liler tepki gösterdi.

08:5419 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika: Şok haber! Burhan Kuzu’dan bir garip FETÖ paylaşımı
AKP'li Burhan Kuzu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile alay etmek için büyük bir gafa imza attı. Kuzu, partisinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ lideri Fethullah Gülen ile olan bir fotoğrafının 'montajlanmış' halini paylaştı. Kuzu'ya CHP'lilerden çok AKP'liler tepki gösterdi.

AKP İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Burhan Kuzu twitter paylaşımını ile yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuzu, Erdoğan’ın Fethullah Gülen’le çektirdiği fotoğrafın montajlanmış halini sosyal medyada paylaştı. Montajlanmış halinde Kılıçdaroğlu’nun olduğunu gören Kuzu ti’ye alınması üzerine fotoğrafı sildi.

Burhan Kuzu, Erdoğan'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun montajlandığı kareyi paylaştı.

Burhan Kuzu, Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu’nun montajlandığı kareyi paylaştı.

Gelen tepkiler sonrası fotoğrafı kaldıran Burhan Kuzu, “Yeteri kadar kaldı ve amaç hasıl oldu. Hep onlar mı uyduracak biraz da biz uyduralım” dedi.

Kuzu’nun; Kılıçdaroğlu ile alay etmek için, FETÖ lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte yer aldıkları kareyi kullanması sosyal medyada AKP’liler tarafından da tepki çekti.

Son güncelleme: 09:2419.07.2017
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