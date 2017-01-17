CHP grup toplantısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının astır başları:

Sevinçli bir haberi sizinle paylaşmak isterim. İstanbul’daki polis arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onları hep beraber alkışlayalım. Polis arkadaşlarımızın zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. Polise ve askerimize sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Kabul etmiyoruz. Nasıl ki polis arkadaşlarımız Reina katliamcısını yakaladılarsa Adil Öksüz’ü de yakalamasını bekliyoruz.

Bütün milletvekillerimize, özellikle grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum. Bir kadın vekilimize saldıracak kadar alçaldılar. Bizim mücadelemiz bayrak mücadelesidir. Vatan mücadelesidir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizim mücadelemiz budur. Bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Biz muhalefeti bu sorumluluk içinde yapıyoruz, sarayda oda kapma muhalefeti için değil. Hırslarımızı tatmin etmek için siyasi bir mücadele yapmıyoruz.Öç alma duygusuyla siyaset yapmıyoruz.

15 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYORLAR

15 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Defalarca uyardık, bizi suçladılar. Bugün haklı olduğumuz ortaya çıktı. CHP’nin şu konudaki eleştirisi haksızdır diyemez! Doğrunun yanında olduk, doğru yasalar getirdiklerinde biz de destekledik. Siyaset, özellikle yönetenler yaparsa bunun bedelini millet öder.

Ergenekon Balyoz davalarını düşünün. TSK’Ya en büyük darbeyi Ergenekon ve Balyoz’la vurdular! İntiharlar oldu. Sonra dediler ki hata yapmışız. Kumpasa teslim olduk dediler. bunun faturasını kim ödedi askerler, masum insanlar ödedi.

15 Temmuz darbesi oldu, şimdi diyorlar ki yanlış yaptık, Allah bizi affetsin. Allah sizi affeder de mağdurlar sizi affeder mi? 1 milyon kişi mağdur oldu. İnsanlar aç susuz bırakıldı.

Dış politikada defalarca söyledik, yanlış yapıyorsunuz dedik. Suriye’yi karıştırdık, Irak’ı karıştırdık, Rusya ile kavga ettik, İran’la kavga ettik. TIR’larla silah gönderdik. IŞİD’i kanka belledik. Yapmayın dedik! Siz baasçısınız dediler! Siz bilmezsiniz dediler! Dünyada kuş uçsa bize sorarlar diyorlardı. Şimdi Ortadoğu’da bir kabile reisine boyun eğdiler. Mavi Marmara’da 20 milyon dolara Türkiye’nin itibarını sattık.

10 MİLYON İŞSİZ VAR

Ekonomide yanlış yapıyorsunuz dedik, dolar her zaman ülkemizde olmaz dedik. Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz dedik. Defalarca söyledik, işsizlik geldi yüzde 12’ye geldi, iş aramaktan umudunu kesenler hariç. Faturayı millet çekiyor. Bir evde işsiz varsa huzur yok demektir. Üniversiteyi bitirmiş ve işsizce ne olacak bu çocuk! Milyonlarca işsiz var. Resmi rakamlara göre 6.5 milyon gerçek rakamlara göre 10 milyon işsiz var. Sadece geçen ay 450 bin kişi işsiz kaldı. Benzin geldi 6 liraya mazot geldi 5 liraya! Çiftçi nasıl üretim yapacak?

MÜFREDATI DEĞİŞTİRECEKLERMİŞ

Müfredatı değiştireceklermiş! Atatürk’ü, İnönü’yü çıkaracaklarmış! Her bakana göre değişen bir eğitim politikaları var. Hiç bir anne baba, çocuğunu okula huzur içinde göndermiyor. Bunların sonucunda ne oluyor; terör aldı başını gidiyor, dolar aldı başını gidiyor, işsizlik aldı başını gidiyor! Üreticiler zorda.

Bakanlara bakıyorsun hepsi ayrı politikadan bahsediyor. Kimin ne iş yaptığı belli değil. Uyuşturucu kullanımı, fuhuş, kadına şiddet, çocuklarda cinsel istismar, gazeteciler hapiste, akademisyenler hapiste. 10 binin üstünde sadece bir bakanlıktan görevden alınmalar oldu.