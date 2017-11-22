CHP’den ‘Beyaz TV’ hamlesi

TBMM Katip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Beyaz TV kanalından şikayetçi olarak, ilgili kanalın cezalandırılması ve hakkında idari yaptırım uygulanması hususunda karar verilmesi için RTÜK'e başvurduk" dedi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Kocaaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Rasim Ozan Kütahyalı’yı eleştirdi. Hürriyet, Kütahyalı’nın sözlerinin bu coğrafyada yaşayan tüm halkın tepkisini çektiğini kaydederek, “Rasim Ozan Kütahyalı tarafından söylenen sözler ülkemizde yaşayan Boşnak vatandaşlarımızı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak, ayrımcılık yapmaktır. Bu durum yayın ilkelerine açıkça aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın takipçisi olacağız. Ardından Beyaz TV kanalından şikayetçi olarak ilgili kanalın cezalandırılması ve hakkında idari yaptırım uygulanması hususunda karar verilmesi için RTÜK’e başvurduk” diye konuştu.

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