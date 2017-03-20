Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak? Kendisi yanıtladı…

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’in "Ben sayın Bahçeli’nin inşallah, sayın Cumhurbaşkanı’nın yardımcısı olmasını çok önemsiyorum" sözlerine"Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz.AKP’de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın" diye yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’in "Ben sayın Bahçeli’nin inşallah, sayın Cumhurbaşkanı’nın yardımcısı olmasını çok önemsiyorum" sözlerine"Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz.AKP’de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın" diye yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumuna ilişkin Elazığ’da yaptığı mitingin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet’in haberine göre; miting meydanlarındaki ‘idam' çağrılarıyla ilgili konuşan Bahçeli “İktidar kanadı bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceğiz, götüreceğiz diye istismar edip,

işi çoğaltmanın da gereği yok. ‘Getirelim' diyorsanız, ‘Getirin' diyoruz” dedi. “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güçlü lider. Diktatör olur” eleştirilerine yönelik tartışmaları da değerlendiren MHP lideri “Zannetmiyorum. Bu kadar yılın tecrübesine dayalı olarak yapılmış olan çok acımasız eleştirilere dayalı olarak sayın Cumhurbaşkanı eğer gelecekte yönetimde tekrar etkin bir konumda olursa, bu konuları dikkate alarak çalışmalarını sürdürür. Türkiye'de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil” diye konuştu.

YA HAYIR ÇIKARSA?

Bahçeli referandum sonuçlarına ilişkin ise “Hayır çıkacağına ihtimal vermiyorum. Olmayan bir şey üzerinde yorum yapmanın bir manası yok” dedi.

BAHÇELİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK İDDİASI

Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in sarf ettiği “Bahçeli’nin sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmasını çok önemsiyorum” sözleri yönelik ise “Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. AKP'de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın” diye yanıt verdi. MHP Genel Başkanı “Peki MHP'den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olabilir mi” şeklinde soruya ise “Öyle bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımız da buradalar, kendi aramızda bir değerlendirmede öyle bir düşünceye sahip değiliz” yorumunda bulundu.

‘HERKESİ İHRAÇ ETMİYORUZ’

Bahçeli; MHP'deki ihraçlar ile ilgili ise “MHP'nin içinde, programına, tüzüğüne aykırı olarak Türkiye'nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlarla birçok yasadışı örgütlenmelerin içinde bulunan veya adı geçenler varsa onu MHP'de olduğu gibi diğer siyasi partilerin de ayıklaması lazım. Son ihraç edilenlerin sebebi çok kabarık. (Gülüyor) Parti tüzüğü ve programı dışında düşünüyorsun o zaman kendi kendine bir karar ver demek daha doğru olurdu. Diyemedikleri için biz ayıklıyoruz. Koray Aydın çok daha tecrübeli bir siyasetçi. Eleştirmiş olsa dahi ihraç sebebi olmaz. Keşke herkes öyle davransa. Hayır diyen herkesi ihraç etmiyoruz. Ama hayır kisvesi altında değişik ilişkilerle MHP'nin varlığını zedeleyebilecek davranışlar ihraç sebebidir. CHP çok büyük yanlışlar içerisinde. Bazı sahip oldukları TV ve basın aracılığıyla MHP'yi rahatsız etmek… O rahatsızlığı kendilerine bela olur ileride. Zaten içlerinde de oldukça bela var” diye yanıt verdi.

AJAX KURTARDI KENDİSİNİ

MHP lideri taraftarı olduğu Beşiktaş’ın UEFA kupasında Olimpiyakos’u eleyip Fransa ekibi Lyon ile eşleşmesine yönelik ise “Bir Beşiktaşlı olarak Şenol Bey'i telefonla aradım, tebrik ettim. Daha önceki başarılarını Beşiktaş'a taşımasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirdim… Ajax kurtardı kendisini. Dolayısıyla Hollanda da kurtardı. Maçı bir üçüncü ülkede yapma ihtiyaçları doğabilirdi, ondan da kurtulmuş oldular” yorumunda bulundu.

CHP'DEKİ LİBERO

CHP Milletvekili Deniz Baykal'a yönelik eleştirilerine de devam eden Bahçeli “CHP'de çok değişik üslup içerisinde değerlendirmelerde bulunanlar var. Bunlardan bir tanesi de 9 Ocak'tan itibaren Deniz Baykal Bey. Hani sporda görevlendirilen kişiler vardır, onlara libero diyorlar, oyun kurucu var arkada. Sanki CHP'de libero oynayan bir kişi. Muhtelif toplantılara katılıyor, muhtelif yerlere gidiyor ve çok heyecanla konuşurken bazen de ölçü kaçıyor. Son tartışma ölçünün kaçtığının bir işaretidir. Olmaz böyle şey” dedi.

AKŞENER’E KEÇİADASI YANITI

MHP’deki en büyük rakibi Meral Akşener'in Keçi Adası teklifine yönelik ise Bahçeli “Keçi Adası'na niye çıkacakmışız ki? Kendisi gitsin, nereye gidiyorsa gitsin. Bizim onunla işimiz kalmamıştır. Akşener'i hiç aklımıza getirmiyoruz. Hiçbir faaliyeti bizim merakımız içinde değil. Allah yolunu açık etsin. Bizden uzak kalsın da nereye gidiyorsa gitsin” diye konuştu.