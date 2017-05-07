Devlet hastanesi Kavurmacı için, Cezaevinde kalmasında sakınca yok raporu verdi mi?

Yarkadaş, FETÖ’den tutuklanan ve özel hastane raporuyla tahliye edilen Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’yla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’dan bu soruya yanıt istedi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından tahliye edilmesini Meclis'e taşıdı.

KANUNİ'YE Mİ SEVK EDİLDİ?

CHP'li Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Kavurmacı'nın tahliye edilmesine ilişkin Meclis'e soru önergesi sundu. Önergesinde, Kavurmacı'nın İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkinin yapıldığının iddia edildiğini kaydeden CHP'li Barış Yarkadaş şu sorulara yanıt istedi:

– FETÖ sanığı Ömer Kavurmacı, tahliye için gereken raporu alabilmek amacıyla Kanuni Hastanesi'ne sevk edildi mi?

– Kanuni Hastanesi, sanık Ömer Faruk Kavurmacı için ‘Cezaevinde kalmasında sakınca yoktur' içerikli bir rapor hazırladı mı? Bu yönde başka devlet hastanesi heyetlerinin raporu da mevcut mudur?

– Kavurmacı ve ailesi, Kanuni Hastanesi'nin aksi yöndeki raporuna rağmen, Özel Acıbadem Hastanesi'ne nasıl sevk edildi?

– Adalet Bakanlığı'nın ‘Tutuklu hasta sevk zinciri genelgesi'ne göre, zincirde özel hastane ibaresi yokken, Özel Acıbadem Hastanesi'nin raporu Kavurmacı'nın tahliyesi için nasıl geçerli sayıldı?

– Damat Kavurmacı için verilen ‘hastadır' raporu 18 Nisan tarihli olmasına rağmen, tahliye için neden 1 Mayıs'ta hakimliğe başvurulmuştur?

– Tutuklular artık özel hastanelerden getirdikleri raporlarla tahliye edilecek mi? Adli Tıp Kurumu'ndan rapor getirme zorunluluğu kaldırıldı mı?

– Cezaevinde bulunan 303'ü ağır 905 tutuklu hastanın tahliyesi için hükümetinizin bir girişimi olacak mı?