Dink Cinayeti’nde kamu görevlilerinin ihmali davası…

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, çoğu jandarma görevlisi 50 sanığın yer aldığı üçüncü iddianamenin sanıklarının savunmasına geçildi. Tetikçi Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra Atatürk'ün "Vatan toprağı kaderine terk edilemez" sözünün yazdığı posterin önünde Samast'ın koluna girerek fotoğraf çektirdiği belirtilen komiser Ahmet Çetiner, "Fotoğrafın çekilmesi için talimatı kim verdi bilmiyorum. Doktor kontrolüne götürmek için Ogün Samast'ın koluna girmiştim" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’ün aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık getirildi. Ayrıca eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay’ın aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

“DOKTORA GÖTÜRMEK İÇİN KOLUNA GİRDİM”

Tetikçi Ogün Samast’ın yakalandıktan sonra Samsun TEM Şube Müdürlüğü’nde üzerinde Atatürk’ün “Vatan toprağı kaderine terk edilemez” sözünün yazdığı posterin önünde Samast’ın koluna girerek fotoğraf çektirdiği iddia edilen komiser Ahmet Çetiner, “Şube müdürünün talimatı ile Ogün Samast’ı, otobüsün içine girerek yakaladık. Fotoğrafının çekilmesine izin verdiğim iddia ediliyor. Ancak ben o tarihte iki haftalık komiserdim. Kimseye talimat vermedim. O sırada odada değildim” dedi. Çetiner, bilgi notu hazırladıktan sonra odaya girdiğini belirterek “Ben odaya girmeden önce fotoğraf çekilmiş. Bunun sıkıntısını 10 senedir çekiyorum. Terfi verilmedi. Bir sürü sıkıntı yaşadım. Fotoğrafın çekilmesi için talimatı kim verdi bilmiyorum. Görüntülerin ham hali izlendiğinde her şey ortaya çıkacaktır. Doktor kontrolüne götürmek için Ogün Samast’ın koluna girmiştim. Ancak doktorun hazır olmadığı daha sonra götürüleceği söylendi. Fotoğrafların da arşiv için çekildiği belirtildi. Ogün Samast’ın sağ ve sol tarafından görüntüleri alındı. Bayrak işi ise ben odaya girmeden önce olmuş” diye konuştu.

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“KURGU YOK”

Samast’ın görüntüsünü ilk yayımladığı belirtilen gazeteci Ercan Gün ise söz alarak “Görüntülerin ham halinin nerede olduğunu biliyor musunuz?” şeklinde sorunca sanık Ahmet Çetiner, “Bize görüntüler izletilmedi. Müfettişler incelemeye geldiğinde bütün görüntüleri aldılar” diye cevap verdi. Fotoğrafta Samast’ın arkasında yer alan görüntünün sorulması üzerine ise “TEMA Vakfı, bütün emniyete o takvimi yılbaşı nedeniyle dağıtmıştır. Burada bir kurgu yoktur” dedi.

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“OLAĞAN, RUTİN, RASTGELE BİR OLAYDI”

Ogün Samast’ın Samsun’da yakalandıktan sonra emniyette fotoğraf çekiminin yapılması için talimat verdiği iddia edilen o dönem Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü amiri olan Metin Balta da “Ben emredileni yaptım. Kendi kafama göre iş yapmadım. Olağan, rutin, rastgele bir olaydı. İddianamedeki gibi bir kurgu yoktu. Zaten 3-5 gün sonra da görevden uzaklaştırıldık. Biz kalsaydık, fotoğrafları basına kim sızdırdı bulabilirdik. Ama uzaklaştırıldık. Sanki birileri bu işin ortaya çıkmasını istemiyor gibi bir durum ortaya çıktı. Çektiğimiz tüm görüntüleri müffettişlere verdik” dedi. Duruşmaya perşembe günü devam edilecek.

DHA