Dolmabahçe’de skandal

Türkiye’de son yıllarda yaşanan restorasyon rezaletleri bitmiyor... Tarihi binalara klima plastik pencere ve mermer takan zihniyet, bu kez İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndaydı... Veliaht Dairesi’nin restorasyonu sırasında tarihi çinileri söküp duvarı boyadılar .

DOLMABAHÇE Sarayı'nda geniş çaplı restorasyon yapıldı. Veliaht Dairesi Sultan Abdülmecit bölümündeki restorasyonda tarihi dokunun tamamen değiştirildiği dikkat çekti. Bu bölümün giriş holünde tarihi çiniler vardı. Ancak restorasyon sırasında çiniler dahil tüm yüzeyler söküldü. Duvarlar boydan boya badana yapıldı. Yerler ise ahşap döşemeyle kaplandı. Restorasyon bittiğinde çinilerin yerinde yeller esiyordu.

Meclis'e bağlı İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyon sırasında tarihi doku yok edildi. Veliaht Dairesi'nin iki duvarında bulunan çiniler söküldü, yerine beyaz renk boya badana yapıldı.

Meclis Başkanlığı, 2015-2017 yılları arasında yapılan faaliyetlere ilişkin kitap yayınladı ve tarihi yapıların restorasyon, konservasyon ve periyodik bakımıyla ilgili çalışmalar, görselleriyle birlikte anlatıldı. Meclis'e bağlı İstanbul'daki Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi Sultan Abdülmecid bölümünde yapılan restorasyonda ise tarihi dokunun değiştirildiği görüldü. Tadilata başlanmadan önce ve sonrasına ilişkin fotoğraflarda bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Çalışma yapılmadan önce duvarın yarısına kadar olan bölümünün çini kaplı olduğu görülüyor. Ancak tadilat sırasında çiniler söküldü ve duvara beyaz renkli boya badana yapıldı.

176 METREKARELİK TARİHİ HALI

Yıldız Şale Koleksiyonu'nda bulunan 176 metrekarelik tarihi halı ile Beylerbeyi Sarayı'nda bulunan 136 metrekarelik iki halı da elden geçirildi. Özel yöntem kullanılarak 6 ayda yapılan yenileme çalışmasıyla güve delikleri kapatıldı, eksikleri bulunan halıya bin 576 noktadan müdahale bulunuldu ve aslına uygun iplikler kullanıldı. Beykoz Kasrı'nda ise hem iç, hem de dış mekanlarda aslına uygun çalışmalar gerçekleştirildi. Ahşap, kurşun ve taş kısımları onarılırken, üst salona da parke döşendi.

KÖŞKÜN DIŞ GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİ

Yalova'da bulunan Atatürk Köşkü'nde peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldı. Köşkün yenilenmesiyle dış görünümü tamamen değişti. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Beykoz Kasrı ve Yıldız Şale'de toplam 25 bin metrekare alanda rulo çim uygulaması yenilendi. Ayrıca otomatik sulaması olmayan alanlara tesisat kuruldu. Buı tarihi alanlarda 30 bin metrekare diri örtü temizliği gerçekleştirilirken, bin 959 kilo çim tohumu kullanıldı. 225 metreküp de toprak serildi.