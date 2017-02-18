Elebaşı suçlamalara ‘Komplo’ dedi

Adana’da ataması yapılmayan öğretmen adaylarından bazılarını kendi branşları dışında hazırladığı sahte diplomalarla işe başlattığı ileri sürülen çetenin lideri suçlamayı kabul etmedi.

Adana'da KPSS’den aldıkları düşük puanlar nedeniyle kendi branşlarında ataması yapılamayan öğretmen adaylarının 50 bin lira karşılığı özel öğretim öğretmeni olarak atanması için sahte diploma hazırlandığı iddiasıyla ilgili 1'i tutuklu 44 sanığın “Resmi belgede sahtecilik, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından yargılanmasına başlandı. Örgütün lideri ileri sürülen Ziya Kadiroğlu suçlamalara “Komplo”dedi.

İddianamede, 50 bin liraya varan ücret karşılığı sahte diploma hazırladığı öne sürülen çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla Ziya Kadiroğlu için 306, çete üyesi Engin C. hakkında 51, diğer sanıklar için 3 yıldan 27'şer yıla kadar değişen hapis istendi. Sahte öğretmen atamalarının Hatay, Adana, Mardin, Mersin, Nevşehir, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Kilis il merkezleri ve ilçelerdeki zihinsel engelliler ve özel eğitim okullarına yapıldığı belirlendi. Soruşturma sonucunda dava açıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya “Sahte diplomayla atama çetesi” elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu Ziya Kadiroğlu ile tutuksuz bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Kadiroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde okul sporları memuru olarak çalıştığını anlatarak “ Sürücü kursu sahibi sanıklardan Bayram Ü.'ye devamlı müşteri gönderir karşılığında kişi başı 50 lira alırdım. Sanıklardan Engin C.'nin komplosuna uğradım.”dedi.

Sanıklardan Beden Eğitimi öğretmeni Engin C. eşi ve 4 arkadaşının atamalarına maddi çıkar sağlamadan aracılık ettiğini öne sürerek özür diledi. Sanıklardan bazıları olayı torpil olarak bildiklerini sahtecilikten haberleri olmadığını, ileri sürdü. Duruşma ertelendi.