Elektrik direğinde yanarak öldü

İzmit'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) rayları üzerindeki elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi elektrik akımına kapılıp yanarak öldü.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. YHT rayları üzerinde elektrik direğine çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, akıma kapılıp alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik telleri üzerindeki kişiye müdahale edemedi. Tren seferlerinin iptal edilmesi için irtibata geçildi. Ancak olayın sefer saatinin denk gelmesi nedeniyle bir tren geçiş yaptı.

Seferlerin durdurulmasının ardından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, asansör getirilerek indirilmeye çalışılıyor.

Ölen kişinin telleri kesmeye çalıştığı, elinde bulunan kerpetenin yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA