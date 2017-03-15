Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elektrik direğinde yanarak öldü

İzmit'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) rayları üzerindeki elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi elektrik akımına kapılıp yanarak öldü.
21:5615 Mart 2017
Gündem
Elektrik direğinde yanarak öldü
İzmit'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) rayları üzerindeki elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi elektrik akımına kapılıp yanarak öldü.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. YHT rayları üzerinde elektrik direğine çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, akıma kapılıp alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik telleri üzerindeki kişiye müdahale edemedi. Tren seferlerinin iptal edilmesi için irtibata geçildi. Ancak olayın sefer saatinin denk gelmesi nedeniyle bir tren geçiş yaptı.

123

Seferlerin durdurulmasının ardından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, asansör getirilerek indirilmeye çalışılıyor.

Ölen kişinin telleri kesmeye çalıştığı, elinde bulunan kerpetenin yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son güncelleme: 22:0415.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar