Erdoğan, Bakan Kaya’nın sınır dışı edilişini böyle anlattı: İki goril aldı, götürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’dan sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, Hollanda polisi için “goril” ifadesini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan Erdoğan, Bakan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle başlayan kriz için şunları söyledi:

“Oradaki vatandaşım bakanlarıyla yan yana ve ya yüz yüze olamanın da sıkıntısını çektiler. Çünkü ayrı sokaklardaydılar. Ama Fatma Hanım seslerini duyuyor. Buna rağmen kendileri ile mutabakatı sağladığımızda artık saat 4-4,5 gibi ablasıyla beraber alıyor kendisini iki tane goril. Ve o iki goril kendilerini götürüyor. 1 buçuk saatte karakolda bekletiyorlar. Ondan sonra yola çıkıyorlar. Ben inanıyorum ki vatandaşımın oradaki duruşu batıya çok iyi bir emsaldir. Yani bugün orada yarın başka bir yerde.”