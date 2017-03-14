Erdoğan, Bakan Kaya’nın sınır dışı edilişini böyle anlattı: İki goril aldı, götürdü

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan Erdoğan, Bakan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle başlayan kriz için şunları söyledi:
“Oradaki vatandaşım bakanlarıyla yan yana ve ya yüz yüze olamanın da sıkıntısını çektiler. Çünkü ayrı sokaklardaydılar. Ama Fatma Hanım seslerini duyuyor. Buna rağmen kendileri ile mutabakatı sağladığımızda artık saat 4-4,5 gibi ablasıyla beraber alıyor kendisini iki tane goril. Ve o iki goril kendilerini götürüyor. 1 buçuk saatte karakolda bekletiyorlar. Ondan sonra yola çıkıyorlar. Ben inanıyorum ki vatandaşımın oradaki duruşu batıya çok iyi bir emsaldir. Yani bugün orada yarın başka bir yerde.”