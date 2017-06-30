Erdoğan bugün Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 13 Haziran’da açıkladığı görüşme bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Türkiye saatiyle 16:30’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13 Haziran’da Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la Katar krizini görüşeceğini açıklamıştı. Açıklamasında tarih vermeyen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ile Katar konusunu görüşecek” demişti.