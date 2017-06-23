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Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

15:1923 Haziran 2017
Gündem
Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Türk Akımı projesinde boru döşeme faaliyetlerine başlandığını söyledi. Türk Akımı projesinin sığ su ve derin su boru parçaları birleştirme işlemlerine bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı bir törenle Anapa'da başlandı. Erdoğan’la telefon görüşmesi yaparak boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade eden Putin, “Başkalarıyla çalışırken idari onay almamız yıllar alırken, sizin doğrudan kişisel desteğiniz sayesinde bunu Türkiye'yle birkaç ay içinde gerçekleştirdik” dedi. (İHA)

Son güncelleme: 16:0323.06.2017
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