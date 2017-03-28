Erdoğan’dan ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı’ yorumu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'yeni sistemde sınırsız başkan yardımcısı olabilir' eleştirisine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yok böyle bir şey. Bir olur, iki olur, bilemedin üç olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum propagandası kapsamında katıldığı Show TV/Habertürk ortak yayınında Veysi Ateş’in sorularını yanıtladı. Yeni anayasayı anlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde “sınırsız başkan yardımcısı atanabileceği” eleştirisine de yanıt verdi.

Erdoğan, şunları söyledi: “Böyle çocukça bir yaklaşım olur. Biz, 36 bakan devraldık ve aldığımız 36 bakanla başbakan dahil, Abdullah Bey’in dönemi, 25 kişilik bir kabine oluştu o zaman. Şu anda da zannediyorum ya 27 ya 28’dir. Biz öyle herkese lütufta bulunan iktidarlar oluşturmadık. Zaten tek başına hükümetin güzelliği burada. ‘Şimdi sadece yardımcılar 50’den başlıyor bin 500’e kadar gidiyor, aile şirketi adeta, o hale getiriyor…’ Yok böyle bir şey. Bir olur, iki olur, bilemedin üç olur. Hayatında böyle bir şey görmemiş. Çünkü yalan zaten makine gibi çalışıyor. Bizim anlattığımız örnekler, hepsi bunları yalanlıyor. Böyle bir şey olamaz. Bunu inşallah 16 Nisan teyit edecektir. 16 Nisan’dan sonra, bu dönem içerisinde de zaten şu andaki mevcut hükümet, 2019 Kasım’a kadar bu işi hayırlısıyla götürecektir. Hükümet kabinede değişiklikler yapabilir, birleştirebilir (bakanlıklar) şu olur bu olur, o mevcut hükümetin tasarrufudur. Cumhurbaşkanı olarak şu anda benim böyle bir tasarrufum yok. Ben hükümetle bazı görüşmeler yaparak, bazı yenilemelere gidilir gidilmez, şu anda Sayın Başbakanla aramızda yapılacak görüşmeyle alakalı bir konudur. Bunun dışında böyle sadece şahsımda olan bir tasarrufla böyle bir şeyi yapamam. Böyle bir hakkım, yetkim yok.”