Erdoğan’dan rahatsızlığı ile ilgili açıklama

Bayram namazı için gittiği camide kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...

Bayram namazı için gittiği camide kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı çıkışında basın mensuplarına rahatsızlığı ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları…

Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün halkımın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının birliğine, beraberliğine, barışına vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamd olsun kısa sürede toparlandık. Şu an iyi bir konumdayım ve programımıza saat 3’te Haliç Kongre merkezinde parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreninde devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok önemli. İnşallah dünya barışı için, İslam dünyasının dini bayram olarak çok önemsediği bayramımız bir milat olacaktır. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar Ramazan bayramı ile çok farklı bir uyanışa vesile olacaktır.