Erdoğan’ın Çanakkale Köprüsü sözleri akıllara 1995 yılını getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de yaptığı 'Hayırcılar, 3. köprü'ye de karşı çıkmışlardı" açıklaması, akıllara Erdoğan'ın 1995 yılında yaptığı "Boğaz'a 3. Köprü cinayettir" açıklamasını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de yaptığı 'Hayırcılar, 3. köprü'ye de karşı çıkmışlardı" açıklaması, akıllara Erdoğan'ın 1995 yılında yaptığı "Boğaz'a 3. Köprü cinayettir" açıklamasını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “3. köprüye ‘Hayır’ diyenleri yeni tanımıyoruz” dedi. Erdoğan’ın köprü ile ilgili açıklamaları akıllara Erdoğan’ın 1995 yılındaki sözlerini getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken üçüncü köprü yapımını intihar olarak nitelemiş ve “Bu intihardır, cinayettir. İnşallah bu proje olmaz” demişti.

Erdoğan, Eskişehir’de yaptığı konuşmada, Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin “yarın, dünyanın bir numaralı köprüsünün temelini atıyoruz. Bedeli ne biliyor musunuz? Yaklaşık 11 milyar dolar. Hani Türkiye batmıştı, bitmişti. Cebimizden bir kuruş çıkmıyor bakın. Niye? Türkiye güvenli bir ülke, güvenilir bir ülke. Türkiye’yi anlayan anlıyor. Anlamayan, o inadında devam ediyor. Biz ‘hayır’cıları yeni tanımadık. Hatırlayın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken ona “Hayır” diyenleri biliyorsunuz değil mi? Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne “Hayır” diyenleri biliyorsunuz değil mi? İzmit Körfezi’ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’ne “Hayır” diyenleri biliyorsunuz değil mi? Marmaray’a “Hayır” diyenleri biliyorsunuz değil mi? Avrasya Tüneli’ne “Hayır” diyenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi merak ediyorum, Çanakkale Köprüsü’ne ne diyecekler? Sıkıysa “Hayır” desinler. Diyemezler, hep yanıldılar” dedi.