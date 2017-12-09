Esenboğa’da ‘İYİ uçuşlar’ krizi

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki ‘İyi Uçuşlar’ ve ‘İyi Yolculuklar’ flamalarının kaldırılması krize yol açtı. İddiaya göre Devlet Hava Meydanları İşletmelerinden, TAV Havalimanları’na talimat geldi ve İYİ Parti’yi hatırlattığı gerekçesiyle ‘İyi Uçuşlar’ pankart ve flamalarının kaldırılması istendi. ‘İyi Uçuşlar’ flamalarının ve stickerlarının teker teker indirilmesi de iddiaları güçlendirdi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Ulaştırma Bakanlığının şifahi talimat verdiğini savunarak, bunun üzerine pankartların kaldırıldığını söyledi.

Yaklaşık on yıldır Esenboğa Havalimanda bulunan ve ön yüzünde Türkçe “İyi Uçuşlar”, arka yüzünde ise İngilizce “Good Flight” yazan flamalar teker teker indirilmeye başlandı. Bu değişiklik, yolcuların da dikkatini çekti.

“BİZDEN KORKTUKLARININ GÖSTERGESİ”

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada iddiaların doğru olduğunu belirterek, “Ulaştırma Bakanlığı bu konuda bizzat şifahi talimat vermiş ve 10 yıldır asılı olan üç metre 70 santim ebadındaki “İyi uçuşlar, İyi yolculuklar” gibi pankartlar indirilmeye başlandı. Bu bile İYİ Parti'den ne kadar korktuklarının göstergesidir” dedi.

Çıray şöyle devam etti:

“İyiyi Türk milletinin kalbinden, gönlünden hiç kimse silemez. İyi, vatandaşlarımız için büyük, zengin ve güçlü Türkiye idealinin toplamıdır. Bizzat Ulaştırma Bakanının şifahi talimatlarıyla bu işe müdahale edilmiş olması, İYİ Parti lehine yapılmış ve sonucu da hemen alınmış en büyük ankettir”

”LOGO DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK”

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer ise kendilerine bu konuda bir talimat gelmediğini söyledi ve flamaların kaldırılmasını logo değişikliğine bağladı. Demirer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Tepe-Akfen ortaklığının sona ermesi üzerine tüketiciyi yanıltmamak adına logolarda değişikliğe gidildiğini söyledi ve şöyle dedi:

“Değişikliğin sebebi budur. Yeni flamalarda sadece Tepe logosu yer alacak. Bunun nedeni de ortaklığın sona ermesidir. Önce stickerlar değiştirildi, ardından flamalar indiriliyor. Farklı boylarda, yeni amblemlerle flamalar hazırlamaya başladık. Bu konuda bize kimseden bir talimat gelmedi. ‘İyi’ kelimesi yeni flamalarda da olacak. ‘İyi’ hayatımızın içinde olan bir kelime, ‘İyi uçuşlar, Güzel Uçuşlar, Hayırlı Yolculuklar’ bunların tümünü günlük hayatımızda kullanıyoruz. ‘İyi Uçuşlar’ temennisi yeni flamalarda da yer alacaktır”