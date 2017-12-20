Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Esenyurt yeni belediye başkanını seçiyor

Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.  

15:3720 Aralık 2017
Haberler Gündem
Esenyurt yeni belediye başkanını seçiyor
Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.  

Esenyurt Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçime  AK Parti grubu, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olan Ali Murat Alatepe aday gösterirken, CHP grubu ise aday çıkarmadı. 45 üyeli Esenyurt Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 32, CHP’nin ise 13 üyesi bulunuyor. Seçim, saat 15.00’da Esenyurt Belediye Meclisi’nde başladı.
İSTANBUL / DHA

İLGİLİ HABERSürpriz istifa için çok konuşulacak iddia! Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti!Sürpriz istifa için çok konuşulacak iddia! Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti!

 

Son güncelleme: 15:4720.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar