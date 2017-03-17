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Göçmenlerin bulunduğu tekne tarandı: 42 ölü

Yemen’de, Somali göçmenlerini taşıyan tekneye bir helikopter tarafından ateş açılması üzerine 42 kişi hayatını kaybetti.
21:5717 Mart 2017
Gündem
Göçmenlerin bulunduğu tekne tarandı: 42 ölü
Yemen’de, Somali göçmenlerini taşıyan tekneye bir helikopter tarafından ateş açılması üzerine 42 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, Yemen sahillerinden Somali mültecileri taşıyan bir tekneye, bir helikopter tarafından ateş açılması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Babül-Mendep Boğazı yakınlarında saldırıya uğrayan teknede hayatını kaybeden kişiler arasında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu kaydedilirken, kurtarılan 80 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz tespit edilemezken, saldırıdan sağ kurtulan bir Yemenli bir tüccar, tekneye bir helikopter ve bir askeri gemi tarafından ateş açıldığını söyledi.

Yemen'in hava sahasını kontrol eden koalisyon güçleri ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İHA

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