Gökçek, Arınç’ı yalanladı! CHP’yi suçladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP’li eski Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın “FETÖ’ye parsel parsel arsa verdi” iddiası için ''Parsel parsel satmadım'' dedi.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu'na byazılı bilgi veren Gökçek ” ”Böyle bir satış olmadı, hakkımda savcılığı yapılan şikayetler için de takipsizlik verildi. Bülent Arınç'ın söylediği gibi ‘parsel parsel' bir satış söz konusu değildir” dedi. Gökçek, komisyona ‘özel kalem müdürlüğü' aracılığıyla şu bilgileri gönderdi:

GECEKONDUYA GİTTİM

“Darbe gecesi jetler uçmaya başladığında aracımda yoldaydım. Bakan arkadaşları telefonla aradım, onlar da darbe olduğunu ifade ettiler. Sonra Dikmen'de bir gecekonduya gittim. Hemen tweetler atıp, vatandaşı direnmeye davet ettim. 18 TV yayınına telefonla katıldım. 13 saat boyunca Cumhurbaşkanımla, bakanlarla, valiyle, başbakanlık müsteşarıyla, değişik emniyet müdürleriyle, belediye çalışanlarıyla telefon görüşmelerim oldu. Emniyetten gelen talepler doğrultusunda iş araçlarımızı, Ankara'da ihtiyaç duyulan her yere sevk ettik. Darbe girişiminin Ankara'daki faaliyetlerinin engellenmesin de belediyemizin büyük katkıları olmuştur.

FETÖ'CÜLERİ TANIRDIM

FETÖ’de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanışırım. İtiraf etmeliyim ki bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için, eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm. Orduda, poliste ve bürokraside böyle bir organizasyonları olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Başkan olduğum 1994 yılından itibaren, ayrım yapmadan her kişi ve kuruluşa okul, yurt, hastane, ibadethane konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Bu taleplerde sadece bir kıstasa bakardık, o da yapılacak yapının trafiğe engel olup olmaması ve otopark ihtiyacının karşılanıp karşılanmaması idi. Bu konuda kimden talep gelirse gelsin destek vermişizdir. FETÖ’cülerin yurt ve okul yapımı için belediyemize müracaatları oldu. Diğer özel kuruluş ve vakıflara ne işlem yapıldıysa aynı işlem yapılmıştır.

PARSEL PARSEL SATIŞ YOK

İstesem de ayrı bir muamele yapmam mümkün değildir. İmarla ilgili bir konunun talebi olursa, yasalara uyup uymadığına bakmaksızın Meclise göndermek zorundayım. Havale etmezsem suç işlemiş olurum. Bu konuda sayısız yargı kararı var. Yargı kararlarında ‘sen karar veremezsin' denilmektedir. Yoksa eski milletvekili Bülent Arınç'ın söylediği gibi ‘parsel parsel' bir satış söz konusu değildir. Bu konudaki soruşturmalardan, söylenenlerin asılsız olduğu ortaya çıkmış ve hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir.

ÖZELİNİ BİLMİYORUM

FETÖ hakkında medyaya çeşitli zamanlarda intikal eden bilgiler haricinde özel olarak söyleyeceğim bir bilgi yoktur. Son belediye seçimleri sonrası, göreve başlar başlamaz FETÖ’cü olarak bildiğim, üst görevdeki tüm yöneticileri görevden aldım. Bazıları emekli olarak görevlerinden ayrıldı. Darbe girişiminden sonra 400 civarında kişiyle ilgili inceleme başlattık. 100 civarındakinin ilişiği kesildi.

FETÖ’CÜ ALGI

Kamuoyunda bunların özellikle meydana getirmek istedikleri bir algı vardır. Bu algıda amaç; 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ’cülerin faaliyetlerini ve onları himaye edenlerin faaliyetlerini gizleme amacı taşımaktaydı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı CHP milletvekillerinin ve bazı danışmanların FETÖ'ye olan desteklerini örtme amacı taşımaktaydı. Bu nedenle FETÖ ve CHP ilişkilerini dokümanter tarzda komisyonuna arz etmek istiyorum”