Hakverdi: ‘Gökçek son taklalarını atıyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla yarın Ankara'da yarın yapılacak olan toplu açılış töreni için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'in ulaşımı ücretsiz yapmasına CHP tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Hakverdi, “Referandum sonrası FETÖ'nün siyasi ayağına bir operasyon yapılması çok fazla konuşulmaya başlandı. Melih Gökçek de siyasal iktidarın operasyonundan çekindiği için iktidara son taklalarını atıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla yarın Ankara'da yarın yapılacak olan toplu açılış töreni için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'in ulaşımı ücretsiz yapmasına CHP tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Hakverdi, “Referandum sonrası FETÖ'nün siyasi ayağına bir operasyon yapılması çok fazla konuşulmaya başlandı. Melih Gökçek de siyasal iktidarın operasyonundan çekindiği için iktidara son taklalarını atıyor” dedi.

Ankara’da yarın yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı toplu açılış öncesi Gökçek’in ulaşımı ücretsiz yapması, Mamak’tan öğretmen ve öğrencilerin mitinge zorunlu olarak götürülmesine CHP tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yarın Ankara’da otobüs ve metronun bedava yolcu taşıyacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek hakkında ağır iddialarda bulundu.

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Gazoz açmak için bile açılış töreni düzenlendiğini ve törenlerin evet mitingine dönüştürüldüğünü anlatan Hakverdi, “Bizim cebimizden topladığı vergileri ahlaksızca kendi lehine kullanıyor. Bu ilk değil. Referandum sonrası FETÖ’nün siyasi ayağına bir operasyon yapılması çok fazla konuşulmaya başlandı. Melih Gökçek de siyasal iktidarın operasyonundan çekindiği için iktidara son taklalarını atıyor” diye konuştu.

Pazartesi günü bu konuyla ilgili bir soru önergesi vereceklerini kaydeden Hakverdi, şöyle devam etti: “Ayrıca Ankara billboard’larında Gökçek’in çıkardığı kitabın reklamları var. Bundan belediye reklam geliri elde ediyor mu? Ya da Gökçek bunu istediği gibi mi kullanıyor, bunu soracağız. Billboard reklamlarının belediyenin kaynaklarına gelir olarak girmesi gerekiyor” dedi.

ÖĞRETMENLERDEN FOTOĞRAF İSTENDİ

Diğer yandan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın mitingine Ankara Mamak’tan öğrenci ve öğretmen götürülmesi konusunu Meclis’e taşıyan Hakverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Mamak’ta öğretmenlerin ‘evet’ mitingine katılmaya zorlanması yetmedi bir de mitinge katılanlardan fotoğraf istiyorlar” dedi.

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Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Hakverdi, “20 otobüsten bahsediliyor. Katılımcıların hepsinden de isim isteniyor. Ayrıca katılımcıların fotoğrafı da talep ediliyor. Katılımın zorunlu tutulduğu mitingde katılamayacakların da katılamama gerekçesi isteniyor.