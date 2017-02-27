Hastalandığı için köye inen siyah kurda köylüler sahip çıktı

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’ne bağlı Fındık Mahallesi'ne hastalandığı için inen siyah kurda köylüler sahip çıktı.

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'ne bağlı Fındık Mahallesi’ne hastalandığı için inen siyah kurda köylüler sahip çıktı. Bir hafta boyunca besledikleri, Türkiye’de nadir görülün siyah kurdun yaraları büyüyünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü’ne haber verildi. Gelen ekiplerce iğne ile uyuşturulan kurt, kafese konularak tedavi edilmek üzere götürüldü.

Orhangazi’ye bağlı Fındıklı Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Özen, yaklaşık iki hafta önce köy yakınlarında yalnız dolaşan siyah renkli bir kurt gördü. Siyah kurdun hasta olduğunu fark eden Özen, evinin bahçesine götürerek besledi. İki hafta sonra hayvanın hastalığı arttı. Boynunun altında şişlik oluşan siyah kurdun gözlerinden de iltihap akınca, Fındıklı Muhtarı Nurettin Tüfekçi'ye haber verildi.

Muhtar Tüfekçi, Orhangazi Avcılık ve Atıcılık Spor İhtisas Kulübü Başkanı Ramadan Başaran'dan yardım istedi. Köye gelen Başaran, hasta kurdun durumunun normal olmadığını görünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa 2’nci Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri Fındıklı'ya geldiklerinde hasta kurt için Veteriner yardımı istedi. İhbar üzerine Orhangazi’ye bağlı 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi’ne gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşık iki haftadır köylü tarafından beslenen hasta kurdu iğne ile uyuşturarak kafese koyup, tedavi edilmek üzere Bursa'ya götürdü.

2014'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'de siyah kurt 2014 yılında da görüntülendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğretim görevlisi Yasin İlemin, Batı Anadolu'da denize çok yakın bir mesafede ve çok düşük rakımda fotokapan yöntemiyle siyah kurdu görüntüledi. Orhangazi'de 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'nde yalnız halde bulunan kurdun da, türüne az rastlanan siyah kurt olduğu kaydedildi. (DHA)