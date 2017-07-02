Hava durumu 2 Temmuz: Havalar ne zaman serinleyecek?

Bunaltıcı çöl sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Yükselen sıcaklıkları Türkiye'nin birçok yerinden sıcaklık rekorları haberlerinin gelmesine neden oldu. Peki havalar ne zaman mevsim normallerine dönecek?

Gölgede bile 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar tüm Türkiye’nin “Havalar ne zaman serinleyecek?” sorusunu sormasına neden oldu. Hafta sonu zirveye ulaşan sıcaklıklar haftanın başından itibaren birkaç derece düşecek. Ülkeye Trakya üzerinden gelecek olan yağışlı hava, Pazartesi günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ civarını etkileyecek. Salı günü daha geniş bir alana yayılacak olan yağışlar, Marmara Bölgesi’nde ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklar ise 4-5 derece kadar düşecek.

BİRKAÇ GÜN DAHA YANACAĞIZ

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimler ile gece saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği raporlandı. Haftanın başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN HİSSEDİLEN SICAKLIK 45 DERECE!

Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak olan sıcaklıklar, öğlen saatlerinden itibaren 45 derece olarak hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre akşama kadar sıcaklık düşmeyecek. Tahminlere göre saat 18:00-21:00 arası bile sıcaklık 40 derece civarında seyredecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU