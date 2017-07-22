Hava durumu 22 Temmuz: Bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak?

22 Temmuz 2017 günü hava sıcaklıkları nasıl olacak? İl İl hava tahminleri. Sıcaklık artacak mı? Günlük hava tahminleri ve denizlerdeki son durum detaylarda…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimleri, Bolu’nun güney çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz’in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN °C, 39°C
Parçalı az bulutlu
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu
MANISA °C, 36°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ve Antalya’nın iç batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, itibaren Andırın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu’nun güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), 3 ila 5 (20-40 km/sa) doğusu akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Orta ve Doğu Karadeniz 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; güneyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu zaman zaman 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m Görüş: İyi.